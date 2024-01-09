ABD’de Halkbank aleyhine açılan dava düştü

Halkbank, ABD'de banka aleyhine 27 Mart 2020 tarihinde açılan tazminat talepli birinci hukuk davasının nihai olarak düştüğünü belirtti. Banka, tazminat talepli ikinci hukuk davası ve 15 Ekim 2019 tarihli ceza davasında ise hukuki süreçlerin sürdüğünü açıkladı.

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