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ABD ile Çin ticaret savaşını görüştü mü? Çin Trump’ı yalanladı!

ABD ile Çin ticaret savaşını görüştü mü? Çin Trump’ı yalanladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 10:25
ABD ile Çin arasında ticaret görüşmeleri konusunda belirsizlik var. Başkan Trump “Çin ile görüştük” dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise “Herhangi bir görüşme yok” ifadesini kullandı. Amerikan medyası ise Çin'in bazı ürünlere uyguladığı yüzde 125'lik gümrük vergilerinden muafiyete gideceğini yazdı.
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ABD ile Çin ticaret savaşını görüştü mü? Çin Trump’ı yalanladı!
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