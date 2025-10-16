16 Ekim 2025, Perşembe

ABD-Çin hattında ticaret savaşı! Trump: Çin ile bir ticaret savaşının içindeyiz
ABD-Çin hattında ticaret savaşı! Trump: Çin ile bir ticaret savaşının içindeyiz

ABD-Çin hattında ticaret savaşı! Trump: Çin ile bir ticaret savaşının içindeyiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2025 13:19
ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Çin ticaret anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Şu an Çin ile ticaret savaşındayız" dedi. Trump'ın bir diğer gündem maddesi ise Hindistan yönetiminin Rusya'dan petrol alımını durdurmasıydı. Trump "Hindistan, Rusya'dan petrol almayacaklarına dair güvence verdi." dedi.
