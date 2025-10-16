ABD-Çin hattında ticaret savaşı! Trump: Çin ile bir ticaret savaşının içindeyiz

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Çin ticaret anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Şu an Çin ile ticaret savaşındayız" dedi. Trump'ın bir diğer gündem maddesi ise Hindistan yönetiminin Rusya'dan petrol alımını durdurmasıydı. Trump "Hindistan, Rusya'dan petrol almayacaklarına dair güvence verdi." dedi.

