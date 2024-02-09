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A Haber market fiyatlarını karşılaştırdı! Yan yana marketlerde aynı üründe yüzde 30 fark

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 09:06
Aynı markaların farklı marketlerdeki fiyatları araştırıldı. Ürünler arasındaki farkın yüzde 30'u geçtiği görüldü. Konuyu Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi. İşte detaylar...
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