6 aylık enflasyon verisi belli oldu! Kim ne kadar maaş alacak? En düşük memur maaşı kaç para oldu?

Enflasyonda 2024'ün ilk 6 ay tablosunun netleşmesiyle emekli, memur ve memur emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Haziran enflasyonu aylık yüzde 1,64 olurken 6 aylık enflasyon da 24,73 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 10'luk sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 olacak. İşte yeni maaş tabloları…

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