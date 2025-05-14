4. Tarım Orman Şurası | Başkan Erdoğan: Yeni destekleme modelini devreye aldık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Tüm ülkeler iklim krizi ile yüzleşiyor. Aynı zamanda savaşlar yeni sorunları doğuruyor. Türkiye bunlarla yüzleşme zorunda kalıyor. Suyun ve tarımın önemi artıyor. Yeni destekleme modelini devreye aldık. 2,1 trilyon TL tarım desteği verdik. 2025 yılında çiftçilere 62,3 milyar ödeme yaptık." dedi.

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