17 Temmuz 2024, Çarşamba
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4 milyon emeklinin gözü hesaplarda! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Kimler faydalanacak?
En düşük emekli maaşına yapılacak zam konusunda beklenen açıklama, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği iyileştirme ile beraber en düşük maaşlarının 12 bin 500 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatar? 4 milyon emeklinin merak ettiği sorular A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan isimler tarafından cevaplandı. İşte detaylar