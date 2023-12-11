369 tesisin açılışı yapıldı | Pamukluk Barajı hizmete girdi! Baraj yılda 68 milyon kilowatt saat enerji üretecek

Tarım ve Orman Bakanlığına ait 369 tesisin açılışı törenle gerçekleştirildi. Tesislerden bir tanesi de Mersin'deki Pamukkale Barajı. Baraj yılda 68 milyon kilowatt saat enerji üretecek. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur açılışı yapılan tesisten son durum aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN