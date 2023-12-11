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369 tesisin açılışı yapıldı | Pamukluk Barajı hizmete girdi! Baraj yılda 68 milyon kilowatt saat enerji üretecek

A Haber
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Giriş: 11.12.2023 16:56
Tarım ve Orman Bakanlığına ait 369 tesisin açılışı törenle gerçekleştirildi. Tesislerden bir tanesi de Mersin'deki Pamukkale Barajı. Baraj yılda 68 milyon kilowatt saat enerji üretecek.  A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur açılışı yapılan tesisten son durum aktardı.
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