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200 yıllık para biriktirme modeli

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Giriş: 03.09.2022 15:44
Osmanlı döneminde 1800’lerde başlayan ve BDDK onayı ile tekrar canlanan tasarruf finansmanı modeli hızla piyasaya girdi. Ev, araba, işyeri veya motosiklet almak isteyenler krediyi, faizi veya taksitleri düşünmeden alım yapabilecek.
200 yıllık para biriktirme modeli
200 yıllık para biriktirme modeli
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