03 Eylül 2022, Cumartesi
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200 yıllık para biriktirme modeli
Osmanlı döneminde 1800’lerde başlayan ve BDDK onayı ile tekrar canlanan tasarruf finansmanı modeli hızla piyasaya girdi. Ev, araba, işyeri veya motosiklet almak isteyenler krediyi, faizi veya taksitleri düşünmeden alım yapabilecek.