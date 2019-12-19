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19.12.2019

1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum ne? Ne zaman hizmete açılacak?

1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından tarihi köprünün ayaklarının uzunluğu 100 metreye ulaştı. Peki, Çanakkale Köprüsü'nün özellikleri ne olacak? Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Çanakkale'den aktardı.

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