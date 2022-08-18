18 Ağustos 2022, Perşembe
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18 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Ağustos ayı TCMB politika faizi yüzde kaç?
TCMB faiz kararı açıklandı mı? Yurtiçi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrilmişti. Bugün gerçekleştirilen toplantının ardından Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Peki, 18 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Ağustos ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? Faiz kararı ne anlama geliyor? Ekonomist Belgin Maviş ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner kararla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Maviş, "Düşük faiz politikasına devam edeceğim mesajı veriyor" ifadelerini kullandı..