27 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 1 trilyon dolarlık doğal gaz keşfi! Enerjide "Dışa bağımlılık" bitiyor mu?

1 trilyon dolarlık doğal gaz keşfi! Enerjide "Dışa bağımlılık" bitiyor mu?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2022 09:27
Karadeniz gazının işleneceği Filyos Limanı'nda çalışmalar devam ediyor. Keşfedilen rezervinin ekonomiye yansımaları nasıl olacak? A Haber muhabiri Hakan Süer detayları aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Alışverişe çıkacaklar dikkat!
Alışverişe çıkacaklar dikkat!
EYT için tarih verildi
EYT için tarih verildi
Enerjide Dışa bağımlılık bitiyor mu?
Enerjide "Dışa bağımlılık" bitiyor mu?
Türkiye’nin doğal gazda ticaret merkezi oluyor
"Türkiye’nin doğal gazda ticaret merkezi oluyor"
Başkan Erdoğan’dan doğal gaz müjdesi
Başkan Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi
Emekli ve memur zamları için net oran!
Emekli ve memur zamları için net oran!
Ulaşım kolaylaştı turizm canlandı
Ulaşım kolaylaştı turizm canlandı
Girişimcilik Merkezi gelir kapısı oldu
Girişimcilik Merkezi gelir kapısı oldu
Borsaya kadın ilgisi!
Borsaya kadın ilgisi!
Tarihi rekor Afyon’da!
Tarihi rekor Afyon’da!
Karadeniz’deki müjde ne olacak?
Karadeniz'deki müjde ne olacak?
2023’ün yatırım aracı ne olacak?
2023’ün yatırım aracı ne olacak?
Daha Fazla Video Göster