1 trilyon dolarlık doğal gaz keşfi! Enerjide "Dışa bağımlılık" bitiyor mu?

Karadeniz gazının işleneceği Filyos Limanı'nda çalışmalar devam ediyor. Keşfedilen rezervinin ekonomiye yansımaları nasıl olacak? A Haber muhabiri Hakan Süer detayları aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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