09 Mart 2023, Perşembe
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09 Mart 2023 TOKİ İzmir Merkez, Menemen, Gülbahçe kura çekimi
TOKİ Sosyal Konut İlk Evim projesi kapsamında hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri kaldığı yerden devam ediyor. Peki TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İzmir Merkez, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Selçuk, Torbalı isim listesi...