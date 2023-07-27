Yunanistan'daki Magnisia bölgesinde mühimmat deposunda patlama! Sunucu canlı yayında şoka uğradı

Yunanistan’da orman yangınları orduya ait bir mühimmat deposunda patlamaya neden oldu. Magnisia bölgedeki yayın yapan bir muhabir patlamaya canlı yayında yakalandı. İşte büyük patlama ve korku dolu anlar…

Günlerdir aşırı sıcaklar ve orman yangınları ile mücadele eden Yunanistan'nın sahil kasabası Nea Aghialos'ta askeri cephanelikte patlama meydana geldi.

Bir muhabir bölgedeki durumu aktaran bir muhabir büyük bir gürültü ile yaşanan patlamaya canlı yayında yakalandı.

Bölgede bu kez patlamanın etkisiyle dumanlar yükseldi.

Tesiste F-16 filosu da olduğu aktarıldı.

Bölgede yangın sürerken uçakların kaldırılıp kaldırılmadığı ise henüz belirlenemedi.

Patlama nedeniyle bölgedeki çok sayıda kişi sürat tekneleri ile tahliye edildi.

ORMAN YANGINLARINDA 4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Ülkede günlerdir süren orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Yunanistan'da 17 Temmuz'da başlayan orman yangınları devam ederken, yangınlara müdahale etmek için Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya varmıştı.

Türkiye'den gönderilen uçaklar, Rodos Adası'ndaki yangınlarda görev yapıyor.