Yunanistan açıklarında mülteci faciası! Tekne battı, 79 mülteci boğularak hayatını kaybetti

Libya'dan İtalya'ya gitmekte olan ve içinde en az 700 sığınmacının bulunduğu ileri sürülen balıkçı teknesi alabora oldu. 79 kişi hayatını kaybetti. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin anlattı.

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