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Yunanistan açıklarında mülteci faciası! Tekne battı, 79 mülteci boğularak hayatını kaybetti

A Haber
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Giriş: 15.06.2023 13:26
Libya'dan İtalya'ya gitmekte olan ve içinde en az 700 sığınmacının bulunduğu ileri sürülen balıkçı teknesi alabora oldu. 79 kişi hayatını kaybetti. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin anlattı.
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