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Vietnam'ı Yagi Tayfunu vurdu: 292 ölü

Vietnam'ı Yagi Tayfunu vurdu: 292 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 13:15
Vietnam'ı etkisi altına alan Yagi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 292'ye yükseldi. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Pekin'den gelişmeleri aktardı.
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