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23.03.2020

Otobüste koronavirüs paniği! Bir anda öksürünce ortalık karıştı |Video

Otobüste koronavirüs paniği! Öksüren yolcuyu döverek aşağı indirdiler. Yaşanan o anlar ise bir başka yolcu tarafından anbean cep telefonu kamerasına böyle yansıdı..

Ukrayna'da otobüste seyahat ederken öksüren bir yolcu diğer yolcular tarafından indirilmek istendi. Öksüren yolcu inmek istemeyince diğer yolcularla arasında arbede çıktı. Öksüren yolcu otobüsten arbedeyle aşağı atılırken yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖKSÜREN YOLCU PANİĞE NEDEN OLDU

Tüm dünya korona virüs salgını nedeni ile tetikte bekliyor. Ukrayna'da otobüsle seyahat ederken öksüren bir yolcu paniğe neden oldu. Otobüste bulunan diğer yolcular öksüren kişinin aşağı inmesini istedi. Öksüren yolcu, inmek istemediğini belirtince diğer yolcularla arasında arbede çıktı. Şoför de öksüren yolcunun indirilmesine otobüsün kapısını açarak yardım etti.

Yolcular, zor kullanarak öksüren yolcuyu otobüsten attı.

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