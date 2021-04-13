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Ukrayna’da 1 asker daha hayatını kaybetti! Putin Zelenskiy'nin görüşme talebine yanıt vermedi

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Giriş: 13.04.2021 01:13
Güncelleme:13.04.2021 01:29
Ukrayna’nın Donbas bölgesinde devam eden çatışmalarda 1 Ukraynalı asker daha hayatını kaybetti. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin görüşme talebini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yanıtsız bıraktı.

Rusya-Ukrayna sınırında tansiyon giderek artıyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı milislerle girilen çatışmalarda 1 Ukrayna askerinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Bukavina şehrinden olan 24 yaşındaki Ukraynalı asker Yaroslav Karliyçuk, köyü Çerepkovtsi'de defnedilecek.

Donbas bölgesinde nisan ayında 9 olmak üzere yılbaşından bu yana toplam 27 Ukraynalı asker çatışmalarda hayatını kaybetti.

ZELENSKIY, PUTIN İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Danışmanı Yuliya Mendel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme tekliflerinin Moskova tarafından yanıtsız bırakıldığını açıkladı.

Mendel, "Ukrayna Devlet Başkanlığı, Vladimir Putin ile görüşme ricasını iletti ancak herhangi bir cevap alamadık. Umarım bu diyalog kurmak istemediklerinden dolayı değildir" ifadelerini kullandı.

"80 BİN RUS ASKERİ SINIRDA"

Sınırdaki hareketliliğe de değinen Mendel, "Ukrayna'nın doğusunda 40 bini ve Kırım sınırlarında 40 bini geçkin Rus askeri konuşlanmış durumda" dedi.

Ukrayna'da 2014 yılında dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'e karşı başlayan gösteriler ülke çapında yayılmış ve ülkede devrim olmuştu.

Yanukoviç, bir gece yarısı helikopterle Rusya'ya kaçmıştı.

Bu olayların ardından ülkede çıkan karışıklığı fırsat bilen Rusya, Ukrayna'nın doğu bölgesini ve Kırım'ı işgal etmişti.

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