Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ABD’de! Görüşmenin gündemi Tomahawk füzeleri

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ABD'ye gitti. Zelenski bugün Başkan Trump ile görüşecek. Gündemde, Ukrayna'nın ABD'den satın almak istediği Tomahawk seyir füzeleri var. Başkan Trump, Zelenski ile bir araya gelmeden önce Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü. İki lider, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de buluşmak üzere anlaştı.

