17 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ABD'de! Görüşmenin gündemi Tomahawk füzeleri
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ABD’de! Görüşmenin gündemi Tomahawk füzeleri

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ABD'de! Görüşmenin gündemi Tomahawk füzeleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2025 08:35
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ABD'ye gitti. Zelenski bugün Başkan Trump ile görüşecek. Gündemde, Ukrayna'nın ABD'den satın almak istediği Tomahawk seyir füzeleri var. Başkan Trump, Zelenski ile bir araya gelmeden önce Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü. İki lider, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de buluşmak üzere anlaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ABD’de! Görüşmenin gündemi Tomahawk füzeleri
Beşar Esad’ın kuzeni ve 3 kişi gözaltında!
Beşar Esad’ın kuzeni ve 3 kişi gözaltında!
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ABD’de!
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ABD'de!
Bölgede son durum ne?
Bölgede son durum ne?
İsrail’den Lübnan’ın güneyinde hava saldırısı!
İsrail'den Lübnan’ın güneyinde hava saldırısı!
Eski Kenya Başbakanı Odinga’nın cenazesinde çatışma!
Eski Kenya Başbakanı Odinga’nın cenazesinde çatışma!
Trump: Bir sözümle savaş yeniden başlar
Trump: Bir sözümle savaş yeniden başlar
ABD ile Venezuela arasında ipler gerildi!
ABD ile Venezuela arasında ipler gerildi!
A Haber Gazze’ye açılan kapıyı görüntüledi
A Haber Gazze'ye açılan kapıyı görüntüledi
Putin-Şara görüşmesinin perde arkası
Putin-Şara görüşmesinin perde arkası
Güney Kıbrıs silahlanmaya hız verdi!
Güney Kıbrıs silahlanmaya hız verdi!
Yüzlerce kişi yerinden oldu
Yüzlerce kişi yerinden oldu
Trump’dan Hamas’a tehdit!
Trump’dan Hamas’a tehdit!
Daha Fazla Video Göster