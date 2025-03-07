07 Mart 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Trump'ın "Vali" diye dalga geçtiği Kanada Başbakanı Justin Trudeau gözyaşlarına boğuldu
Trump’ın Vali diye dalga geçtiği Kanada Başbakanı Justin Trudeau gözyaşlarına boğuldu

Trump'ın "Vali" diye dalga geçtiği Kanada Başbakanı Justin Trudeau gözyaşlarına boğuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.03.2025 19:44
ABD Başkanı Donald Trump tarafından uzun süredir hedef alınan ve aşağılanan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bugün yaptığı konuşmada gözyaşlarına boğuldu. Trump, Trudeau'ya uzun süredir 'Vali Trudeau' olarak seslenirken; Kanada'yı ise 51. eyalet olarak ilhak etmekle tehdit ediyordu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump’ın Vali diye dalga geçtiği Kanada Başbakanı Justin Trudeau gözyaşlarına boğuldu
Trump’ın dalga geçtiği Trudeau ağladı
Trump'ın dalga geçtiği Trudeau ağladı
Katil İsrail ordusundan tarihi Nasr Camisi’ne saldırı!
Katil İsrail ordusundan tarihi Nasr Camisi'ne saldırı!
Tarihi Emevi Camii’nde Ramazan’ın ilk cuma namazı eda edildi!
Tarihi Emevi Camii'nde Ramazan'ın ilk cuma namazı eda edildi!
Tarsus’ta sokağa çıkma yasağı uzatıldı
Tarsus’ta sokağa çıkma yasağı uzatıldı
Emevi Camii’nde Ramazan’ın ilk cuması
Emevi Camii'nde Ramazan'ın ilk cuması
Suriye’de yeni iç savaş riski
Suriye'de yeni iç savaş riski
Katil İsrail’in fenomenleri Gazzelilerle alay ettiler
Katil İsrail’in fenomenleri Gazzelilerle alay ettiler
Starship roketi uçuş sırasında patladı
Starship roketi uçuş sırasında patladı
A Haber Dünya Turu | Kraliyet sömürge ve sanat!
A Haber Dünya Turu | Kraliyet sömürge ve sanat!
Schengen vizesinde dijital dönem
Schengen vizesinde dijital dönem
Kremlin: Macron’un nükleer söylemi tehdit
Kremlin: Macron’un nükleer söylemi tehdit
Americanoyı Canadiano olarak değiştiriyorlar
“Americano”yı “Canadiano” olarak değiştiriyorlar
Daha Fazla Video Göster