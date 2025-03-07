Trump'ın "Vali" diye dalga geçtiği Kanada Başbakanı Justin Trudeau gözyaşlarına boğuldu

ABD Başkanı Donald Trump tarafından uzun süredir hedef alınan ve aşağılanan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bugün yaptığı konuşmada gözyaşlarına boğuldu. Trump, Trudeau'ya uzun süredir 'Vali Trudeau' olarak seslenirken; Kanada'yı ise 51. eyalet olarak ilhak etmekle tehdit ediyordu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN