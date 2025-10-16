16 Ekim 2025, Perşembe

Haberler Dünya Videoları Trump: Bir sözümle savaş yeniden başlar
Trump: Bir sözümle savaş yeniden başlar

Trump: Bir sözümle savaş yeniden başlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2025 19:01
ABD Başkanı Donald Trump kritik açıklamalarda bulundu. Hedefinde Hamas vardı. Trump, “Hamas sözünü tutmazsa İsrail askeri yeniden Gazze sokaklarına döner.” dedi. “Bir sözümle savaş yeniden başlar.” ifadeleriyle tehditte bulundu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Katz ise orduya yeni bir saldırı planı hazırlamaları talimatını verdi.
