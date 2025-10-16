Trump: Bir sözümle savaş yeniden başlar

ABD Başkanı Donald Trump kritik açıklamalarda bulundu. Hedefinde Hamas vardı. Trump, “Hamas sözünü tutmazsa İsrail askeri yeniden Gazze sokaklarına döner.” dedi. “Bir sözümle savaş yeniden başlar.” ifadeleriyle tehditte bulundu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Katz ise orduya yeni bir saldırı planı hazırlamaları talimatını verdi.

