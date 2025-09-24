Talipleri sıraya girdi bile! İşte dünyanın en büyük ikinci elması

Uzmanlar bugüne kadar keşfedilen en büyük ikinci elmas olan "Motswedi"nin değerini belirlemek için harekete geçti. 2 bin 488 karatlık devasa elmasın fiyatının milyonlarca doları bulması bekleniyor.

