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Tacikistan'da 7,2 büyüklüğünde deprem!

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Giriş: 23.02.2023 08:20
Güncelleme:23.02.2023 08:24
Son dakika haberine göre Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem medyana geldiği bildirildi. Deprem Kırgızistan'ın büyükşehirlerinde de hissedildi.
Tacikistan’da 7,2 büyüklüğünde deprem!
Tacikistan'da 7,2 büyüklüğünde deprem!
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