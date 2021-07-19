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Suudi Arabistan'da sel! Müze çöktü

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Giriş: 19.07.2021 14:43
Suudi Arabistan'daki şiddetli yağışlar budaiya bölgesindeki bir arkeloji müzesinin çökmesine neden oldu. Müzenin çökme anı anbean kameralara da yansıdı. Yetkililer olayda en az 3 bin eserin selde sürüklendiğini duyurdu.

Görüntüler Suudi Arabistan'ın Bahreyn sınırındaki Budaiya bölgesinde. Bölgede günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar sele dönüştü.

Binlerce antika esere ev sahipliği yapanarkeoloji müzesi bir anda yerle bir oldu. Her yıl çok sayıda turist tarafından ziyaret edilen antika eserler de sele kapılıp metrelerce sürüklendi.

Yetkililer olayda en az 3 bin eserin selde süürklendiğini duyurdu.

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