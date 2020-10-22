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Suud ve BAE'nin boykot çağrısı karşılık bulmadı! Katar'da Türk ürünlerine büyük destek

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Giriş: 22.10.2020 15:38
Güncelleme:22.10.2020 15:39
Suudi Arabistan ve BAE tarafından Türk ürünlerine karşı başlatılan boykot çağrısı, Arap dünyasında karşılık bulmadı. İsrail ve Amerika'nın çıkarlarını güderek İslam dünyasına sırtını dönen bu iki ülkenin aksine Katar'da Türk ürünlerine destek kampanyası başlatıldı. Katar esnafı, Türk ürünlerini öne çıkartarak vatandaşlardan sadece bunları almasını istedi.

Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok Arap ülkesi, Türk ürünlerine yönelik boykot kampanyası başlatmıştı. Türk ürünlerine karşı başlatılan "yarı resmi boykot" kampanyası için hem tüketicilere hem de sektördekilere baskı yapılsa da boykot çağrısı istenilen desteği görmedi.

"SADECE TÜRK ÜRÜNÜ ALIN"
Türkiye'ye verilen destek mesajlarının ardından, Katar'da Türk ürünlerinin alınmasına yönelik kampanya başlatıldı. Türk ürünlerini ön plana çıkartarak yanlarına Türk bayrağı yerleştiren Katar esnafı, vatandaşlardan bu ürünleri almasını istedi. Bununla yetinmeyen Katarlılar, tezgaha "Sadece Türk ürünü alın" sloganın yer aldığı kağıtlar da yerleştirdi.

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