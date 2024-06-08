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Sudan’da köye saldırı: 180 ölü! Kanlı köy baskını…

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 08.06.2024 11:50
Sudan'da iç çatışmalar şiddetiyle sürüyor. Son olarak bir köye baskın düzenleyen paramiliter güçler, kadın çocuk demeden 180 kişiyi katletti. Köy sakinleri toplu cenaze töreni düzenledi.
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