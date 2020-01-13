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13.01.2020

Sosyal medya Avustralya'daki bu olayı konuşuyor! Otomobilde bırakılan köpek ortalığı birbirine kattı |Video

Avustralya'da sahibinin markete gidip arabada bıraktığı köpek, beklemekten sıkılınca adeta sahibini çağırırcasına defalarca kornaya bastı. Sahibi ise otomobilinin korna sesini duyduğu gibi marketten koşarak otomobilinin başına geldi. Aracının kapısını açmasıyla birlikte köpeğinin dışarıya fırlaması bir oldu. İşte cep telefonu kamerasına yansıyan ve sosyal medyada çok konuşulan o renkli görüntüler.

Arabada sıkılan köpek sahibini korna ile çağırdı. Avustralya'nın güney Melbourne bölgesinde bulunan Mornington kentinde marketten hızlıca
alışveriş yapmak isteyen bir adam, köpeğini arabada bıraktı.

Ancak, kısa süre sonra şaşkınlığa neden olan bir olay yaşandı. Beklemekten sıkılan köpek önce sürücü koltuğuna geçti. Ardında da, sahibini çağırmak için kornaya basmaya başladı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı.

Korna sesini duyan adam şaşkın bakışlar arasında, hızlıca arabaya gelerek "geldim, sadece 5 dakikalığına gitmiştim" dedi.

Görüntülere yansıyan olay sosyal medyada büyük beğeni aldı.

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