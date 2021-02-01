Son dakika: Myanmar'da neler oluyor? A Haber'de anlattı

Son dakika haberi... Myanmar’da neler oluyor? Tayvan Üniversitesi Araştırma Görevlisi Bridget Welsh yaşananları A Haber'de anlattı. Welsh, "Çok endişe verici bir durum… Myanmar pek çok krizle aynı anda başa çıkmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Myanmar'da neler oluyor? Tayvan Üniversitesi Araştırma Görevlisi Bridget Welsh yaşananları A Haber'de anlattı. Welsh, "Çok endişe verici bir durum… Myanmar pek çok krizle aynı anda başa çıkmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.