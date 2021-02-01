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Son dakika: Myanmar'da neler oluyor? A Haber'de anlattı

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Giriş: 01.02.2021 12:18
Güncelleme:01.02.2021 12:30
Son dakika haberi... Myanmar’da neler oluyor? Tayvan Üniversitesi Araştırma Görevlisi Bridget Welsh yaşananları A Haber'de anlattı. Welsh, "Çok endişe verici bir durum… Myanmar pek çok krizle aynı anda başa çıkmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Myanmar'da neler oluyor? Tayvan Üniversitesi Araştırma Görevlisi Bridget Welsh yaşananları A Haber'de anlattı. Welsh, "Çok endişe verici bir durum… Myanmar pek çok krizle aynı anda başa çıkmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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