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Son dakika: Myanmar'da neler oluyor? A Haber'de anlattı
Son dakika haberi... Myanmar’da neler oluyor? Tayvan Üniversitesi Araştırma Görevlisi Bridget Welsh yaşananları A Haber'de anlattı. Welsh, "Çok endişe verici bir durum… Myanmar pek çok krizle aynı anda başa çıkmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Myanmar'da neler oluyor? Tayvan Üniversitesi Araştırma Görevlisi Bridget Welsh yaşananları A Haber'de anlattı. Welsh, "Çok endişe verici bir durum… Myanmar pek çok krizle aynı anda başa çıkmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.