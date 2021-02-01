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Son dakika: Myanmar'da askeri darbe

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Giriş: 01.02.2021 08:37
Güncelleme:01.02.2021 08:44
Son dakika haberi... Myanmar ordusu, yönetime el koyduğunu ve 1 yıl boyunca ülkeyi yöneteceğini açıkladı. Myanmar'da iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü Myo Nyunt, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ile partinin diğer yöneticilerinin gözaltına alınmasının ardından ordu, ülke yönetimine el koyduğunu bildirdi.

Son dakika haberi... Myanmar ordusu, yönetime el koyduğunu ve 1 yıl boyunca ülkeyi yöneteceğini açıkladı. Myanmar'da iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü Myo Nyunt, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ile partinin diğer yöneticilerinin gözaltına alınmasının ardından ordu, ülke yönetimine el koyduğunu bildirdi.

Son dakika: Myanmarda askeri darbe! SON DAKİKA: MYANMAR'DA ASKERİ DARBE!
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