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Son dakika! Mısır'da yolcu treni devrildi! 8 ölü 100'den fazla yaralı var
Son dakika haberleri... Mısır'ın Kalyubiye kentinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 4 vagonun devrildiği kazada ilk belirlemelere göre, 8 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.
Mısır Demiryolları Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 949 sefer sayılı Kahire-Mansura yolcu treni Kalyubiye kentinde raylardan çıktı ve 4 vagonu devrildi.
Kurum'dan ismini açıklamayan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, 8 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Mısır'da 26 Mart'ta da tren kazası meydana gelmiş ve 32 kişi ölmüş, 66 kişi yaralanmıştı.