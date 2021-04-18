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Son dakika! Mısır'da yolcu treni devrildi! 8 ölü 100'den fazla yaralı var

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Giriş: 18.04.2021 17:20
Güncelleme:18.04.2021 17:24
Son dakika haberleri... Mısır'ın Kalyubiye kentinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 4 vagonun devrildiği kazada ilk belirlemelere göre, 8 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Mısır Demiryolları Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 949 sefer sayılı Kahire-Mansura yolcu treni Kalyubiye kentinde raylardan çıktı ve 4 vagonu devrildi.

Kurum'dan ismini açıklamayan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, 8 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Mısır'da 26 Mart'ta da tren kazası meydana gelmiş ve 32 kişi ölmüş, 66 kişi yaralanmıştı.

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