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09.03.2020

Son dakika: Merkel ve Miçotakis'e Berlin'de soğuk duş! Avrupa sokaklarında yankılandı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Berlin’de büyük bir şok yaşadı. İki lider Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan’ın sığınmacı politikası sebebiyle büyük bir protesto ile karşılaştı. Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, İngilizce ve Yunanca “Avrupa öldürme-Sınırları aç” pankartları açıldı.

Merkel ve Miçotakis'in katıldığı Almanya-Yunanistan Ekonomi Formu'nun düzenlediği Alman Ekonomi Evi önünde "Seebrücke" inisiyatifi tarafından protesto gösterisi düzenlendi

İki lider binaya girişleri sırasında göstericiler tarafından "Sınırları açın" sloganlarıyla ve ıslıklarla karşılandı.

"AVRUPA ÖLDÜRME-SINIRLARI AÇ"

Merkel ve Miçotakis binanın önünde yetkililer tarafından karşılandıktan sonra toplantı salonuna geçti.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, İngilizce ve Yunanca "Avrupa öldürme-Sınırları aç" pankartları açıldı.

"DUVARLAR DEĞİL KÖPRÜLER KUR"

Yunanistan'daki sığınmacıların durumuna ilişkin fotoğraflar gösteren protestocular "Sınırları aç, Hayat kurtar, faşizmle mücadele et", "Duvarlar değil köprüler kur", "Avrupa harekete geç" ve "Yazıklar olsun" yazılı dövizler taşıdı.

YUNANİSTAN'A DESTEK VEREN ALMANYA'YA ELEŞTİRİ

Gösterisi sırasında yapılan konuşmalarda AB'nin insanlık dışı siyasetini sürdürdüğü sırada Merkel ve Miçotakis'in ekonomik iş birliği konusunda sakin bir şekilde görüşmeler yaptığı belirtildi.

Konuşmalarda Yunanistan'ın sığınmacılara ateş açması ve AB ile Almanya'nın Yunanistan'a maddi destek vermesi eleştirildi.

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