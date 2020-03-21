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21.03.2020

Son dakika: İran'da durum kötüleşiyor! Ruhani 'Yeni bir kara sayfaya izin vermeyin' |Video

Son dakika haberi... İran'da koronavirüs (coronavirus) nedeniyle durum kötüye gitmeye devam ediyor. Son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 123 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1556'ya yükseldi. Ruhani vatandaşlarına çağrıda bulunarak 'Yeni bir kara sayfaya izin vermeyin' dedi.

Son dakika haberi... İran'da koronavirüs (coronavirus) nedeniyle durum kötüye gitmeye devam ediyor. Son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 123 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1556'ya yükseldi.

Ruhani vatandaşlarına çağrıda bulunarak 'Yeni bir kara sayfaya izin vermeyin' dedi.

İRAN'DA VAKA SAYISI 20 BİNİ AŞTI

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki Covid-19 vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki Covid-19 vakalarında toplam onaylanmış vaka sayısının 20 bin 610 olduğu ve ölenlerin sayısının ise bin 556'ya yükseldiğini açıkladı. Cihanpur son 24 saat içerisinde 966 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, "Son 24 saat içerisinde 966 yeni vaka tespit edildi. Bunlardan 123'ü hayatını kaybetti ve böylelikle toplam ölenlerin sayısı bin 556'ya ulaştı" dedi.

Cihanpur, "Ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısı 7 bin 635 kişiye ulaştı" açıklamasında bulundu.

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