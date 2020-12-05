SON DAKİKA HABERİ | Fransa’nın başkenti Paris alev alev! Her şeyi yakıp yıkıyorlar...

Fransa’da güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan yasa tasarısı, başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde düzenlenen gösterilerle protesto ediliyor.

Republique Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen on binlerce kişi, hükümet tarafından çıkarılmak istenen "küresel güvenlik" yasasını ve artan polis şiddetini protesto etti.

Tasarı ve polis şiddeti karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, "Macron istifa" sloganları atıyor.

Yürüyüşte çok sayıda polis de görev yapıyor.

Afrika kökenli müzik yapımcısı Michel Zecler'e yönelik polis tarafından uygulanan şiddet görüntülerinin basına sızması ve göçmen kampını dağıtmak isteyen güvenlik güçlerinin kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını darp etmesinin ardından bugünkü gösterilerde göstericilerin çoğunluğunu medya çalışanları, gazeteciler, sendikalar, sol gruplar ve sivil toplum örgütleri oluşturuyor.

Fransa Ulusal Meclis'inde 24 Kasım'da yapılan oylamada, tartışmalı yasa tasarısı 388 "evet", 108 "hayır" oyu ile meclis 'ten geçmişti.

Kabul edilen yasa tasarısının 2021 Ocak ayında senato tarafından incelenmesi bekleniyor.