05 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları SON DAKİKA HABERİ | Fransa’nın başkenti Paris alev alev! Her şeyi yakıp yıkıyorlar...

SON DAKİKA HABERİ | Fransa’nın başkenti Paris alev alev! Her şeyi yakıp yıkıyorlar...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.12.2020 19:23
Güncelleme:05.12.2020 19:25
Fransa’da güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan yasa tasarısı, başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde düzenlenen gösterilerle protesto ediliyor.

Republique Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen on binlerce kişi, hükümet tarafından çıkarılmak istenen "küresel güvenlik" yasasını ve artan polis şiddetini protesto etti.

Tasarı ve polis şiddeti karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, "Macron istifa" sloganları atıyor.

Yürüyüşte çok sayıda polis de görev yapıyor.

Afrika kökenli müzik yapımcısı Michel Zecler'e yönelik polis tarafından uygulanan şiddet görüntülerinin basına sızması ve göçmen kampını dağıtmak isteyen güvenlik güçlerinin kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını darp etmesinin ardından bugünkü gösterilerde göstericilerin çoğunluğunu medya çalışanları, gazeteciler, sendikalar, sol gruplar ve sivil toplum örgütleri oluşturuyor.

Fransa Ulusal Meclis'inde 24 Kasım'da yapılan oylamada, tartışmalı yasa tasarısı 388 "evet", 108 "hayır" oyu ile meclis 'ten geçmişti.

Kabul edilen yasa tasarısının 2021 Ocak ayında senato tarafından incelenmesi bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Paris alev alev!
Paris alev alev!
Türk SİHA'ları devletler için ilham kaynağı
"Türk SİHA'ları devletler için ilham kaynağı"
Çok kutuplu yeni soğuk savaş mı?
Çok kutuplu yeni soğuk savaş mı?
İnternet fenomeni canlı yayında sevgilisini öldürdü
İnternet fenomeni canlı yayında sevgilisini öldürdü
102 yaşında koronayı iki kez yendi! 1 asır önce de...
102 yaşında koronayı iki kez yendi! 1 asır önce de...
İçinden şelale akan mağarayı...
İçinden şelale akan mağarayı...
Etiyopya'da neler oluyor?
Etiyopya'da neler oluyor?
Gelin arabasının önünü kesip son şansını denedi!
Gelin arabasının önünü kesip son şansını denedi!
Gelen ses ürküttü! Kağıt gibi sallandı
Gelen ses ürküttü! Kağıt gibi sallandı
Dünyanın en büyüğüydü! Böyle çöktü
Dünyanın en büyüğüydü! Böyle çöktü
Tek motorlu uçak otoyola indi
Tek motorlu uçak otoyola indi
Nahçıvan koridoru insanlığa hizmet edecek
Nahçıvan koridoru insanlığa hizmet edecek
Daha Fazla Video Göster