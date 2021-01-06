SON DAKİKA HABERİ: ABD Kongresindeki olaylarda bir kadın yaralandı

Son dakika haberi... ABD Kongresinde, ABD Başkanı Donald Trump destekçileri ile polis arasında yaşanan çatışmada bir kadının silahla ağır yaralandığı bildirildi. Kadının nasıl vurulduğu ve kim olduğu henüz açıklanmadı.

CNN Televizyonuna konuşan bir güvenlik kaynağı, Kongre binasında olaylar sırasında bir kadının silahla ağır yaralandığını açıkladı.

Kadının nasıl vurulduğu ve kim olduğu henüz açıklanmadı.

İnternete yansıyan videolarda, Temsilciler Meclisinin ön kapısında silahlı bir göstericinin geldiği ve polisin de silahlarını çekerek söz konusu kişiyi durdurmaya çalıştığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.