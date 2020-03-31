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Son dakika: ABD'de koronavirüs (corona virus Covid-19) bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 657 kişi öldü |Video
ABD'den koronavirüs (corona virus Covid-19) vakalarına ilişkin korkunç haber geldi. Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 657 artarak 3 bin 170'e yükseldi. ABD'deki yaşan son dakika gelişmesinin detaylarını Gazetesi Levent Soyubelli canlı yayında aktardı.
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