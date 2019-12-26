Sırp meclisinde tepki çeken olay! Milletvekiline tokat attı
Haber kanalları canlı yayındayken muhalif milletvekili tokatladı. Sırbistan'da İçişleri Bakanı bu hareketiyle büyük tepki çekti.
Sırbistan parlamentosu, NATO ile ilişkilerle ilgili olağan dışı toplantısını yapıyordu. İktidar ilişkilerin geliştirilmesi ve gelecekte üyelik kapılarının aralanması gerektiğini savundu. Muhalefetse bu fikre şiddetle karşı çıktı.
İçişleri Bakanı Dragan Lukac, kürsüde konuşma yaptığı sırada muhalefetten bir milletvekili ona doğru yürüdü ve konuşmasını kesmeye çalıştı. İkili tartışmaya başladı. Çok geçmeden Bakan Lukac sinirine yenik düştü ve 26 yaşındaki milletvekiline tokat attı.
Araya hemen diğer milletvekilleri girdi ve yükselen tansiyon düşürülmeye çalışıldı. Tokatlanan milletvekili, İçişleri Bakanı istifa edene kadar partisine protesto çağrısında bulundu.
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