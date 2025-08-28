Rusya’nın Kiev’e saldırısında can kaybı 18’e yükseldi

Rusya'nın gece boyu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın başkentine yönelik insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi. Tkachenko, yaşamını yitirenlerden 4'ünün çocuk olduğunu, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

