28 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Rusya'nın Kiev'e saldırısında can kaybı 18'e yükseldi
Rusya’nın Kiev’e saldırısında can kaybı 18’e yükseldi

Rusya'nın Kiev'e saldırısında can kaybı 18'e yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2025 18:40
Rusya'nın gece boyu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın başkentine yönelik insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi. Tkachenko, yaşamını yitirenlerden 4'ünün çocuk olduğunu, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya’nın Kiev’e saldırısında can kaybı 18’e yükseldi
Rusya’nın Kiev’e saldırısında can kaybı 18’e yükseldi
Rusya'nın Kiev'e saldırısında can kaybı 18'e yükseldi
ABD’li büyükelçi İsrail’den daha İsrailci!
ABD'li büyükelçi İsrail'den daha İsrailci!
Çin’den İsrail’e Gazze çağrısı!
Çin'den İsrail'e Gazze çağrısı!
Rusya’dan Kiev’e bombardıman: 15 ölü!
Rusya'dan Kiev'e bombardıman: 15 ölü!
Fransa savaşa mı hazırlanıyor?
Fransa savaşa mı hazırlanıyor?
Via Pontica uçurtma festivalinde renkli anlar!
"Via Pontica" uçurtma festivalinde renkli anlar!
İspanya’da La Tomatina festivali!
İspanya'da "La Tomatina" festivali!
Arka bahçesine Eyfel Kulesi dikti
Arka bahçesine "Eyfel Kulesi" dikti
Rusya ve Çin’den Asya Pasifik’te güç gösterisi! Ortak tatbikat düzenledi
Rusya ve Çin'den Asya Pasifik'te güç gösterisi! Ortak tatbikat düzenledi
ABD’de Katolik okuluna silahlı saldırı!
ABD’de Katolik okuluna silahlı saldırı!
İsrail bir kez daha Suriye’yi hedef aldı!
İsrail bir kez daha Suriye’yi hedef aldı!
Fransa-İsrail hattında gerginlik!
Fransa-İsrail hattında gerginlik!
Daha Fazla Video Göster