29 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
29.01.2020

Rusya’da şoke eden eski koca dehşeti! Boşandığı eşini ateşe verdi

Rusya’da bir saldırgan, markette çalışan eski eşinin üzerine bir sıvı dökerek, onu ateşe verdi. Kadının yoğun bakımda olduğu, saldırgan adamın ise gözaltına alındığı belirtildi.

Olay, Rusya'nın Perm Krayı'nda bulunan Solikamsk şehrinde önceki gün meydana geldi. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın markete geldiği ve eski eşinin kasaya gelmesini beklediği görüldü.

EŞİNE KUTUDAKİ SIVIYI DÖKTÜ VE ATEŞE VERDİ

Kadının kasaya gelmesiyle birlikte saldırgan, cebinden bir kutu çıkarıyor ve kadının üzerine kutudaki sıvıyı döküyor.

Kadın ise bu sırada kendini kurtarmak için arka odaya kaçmayı çalışıyor ancak saldırgan peşinden koşarak kadını ateşe veriyor.

KADIN ALEVLER İÇİNDE KALDI! YARDIM İÇİN...

Bir süre sonra önce başka bir çalışanın, ardından saldırganın odayı terk ettiği ve daha sonra da alevler içindeki kadının yardım almak için dışarı koştuğu görülüyor.

Yerel medya kadının yoğun bakımda olduğunu ve saldırganın da gözaltına alındığını yazdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dehşet! Boşandığı eşini ateşe verdi
Dehşet! Boşandığı eşini ateşe verdi
Ünlü şarkıcı İstanbul'da gözaltına alındı
Ünlü şarkıcı İstanbul'da gözaltına alındı
Fransa'da sokaklar karıştı! Göstericiler polisle çatıştı
Fransa'da sokaklar karıştı! Göstericiler polisle çatıştı
Alkollü sürücü 11 araca çarptı mahalleli ayaklandı
Alkollü sürücü 11 araca çarptı mahalleli ayaklandı
Parfüm fabrikasında patlama 12 ölü 2 yaralı
Parfüm fabrikasında patlama 12 ölü 2 yaralı
İran'a ait SİHA acil iniş yaptı
İran'a ait SİHA acil iniş yaptı
İdlib'de göç yolundaki sivillere acil yardım paketi
İdlib'de göç yolundaki sivillere acil yardım paketi
Esad rejimi ve Rusya İdlib'i kuşattı
Esad rejimi ve Rusya İdlib'i kuşattı
Libya'da darbeci Hafter katliamı! Okul bahçesine saldırdı
Libya'da darbeci Hafter katliamı! Okul bahçesine saldırdı
Afganistan'da ABD askerlerini taşıyan uçak düşürüldü
Afganistan'da ABD askerlerini taşıyan uçak düşürüldü
İran’da 5,4 büyüklüğünde deprem
İran’da 5,4 büyüklüğünde deprem
İran'da yolcu uçağı şehir merkezine indi
İran'da yolcu uçağı şehir merkezine indi
Daha Fazla Video Göster