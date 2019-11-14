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14.11.2019

Rusya'da kelepçelenen suçlunun kaçış anı kameralara yansıdı

Rusya’da kelepçelenerek gözaltına alınan zanlı, karakolda kelepçelendiği kalorifer radyatörünü koparıp pencereden atlayarak kaçtı. Yaşanan kaçış olayı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, suçu açıklanmayan zanlının yakalanıp tekrar karakola götürüldüğü bildirildi

Rusya'da yaşanan ilginç kaçış hikayesi sosyal medyayı altüst etti. Rusya'da bir olaya karışan zanlı, polis tarafından gözaltına alınarak karakola getirildi. Polise zorluk çıkardığı ileri sürülen zanlının bileğine kelepçe takılarak bir kalorifer radyatörüne bağlandı. Polisin ifade hazırlıklarını yürüttüğü sırada rahat durmayan zanlı, kelepçesinin bağlı olduğu radyatörü duvardan koparıp karakolun ikinci katından atlayarak karakolun önünde bulunan aracın üzerine düştü.

Akıllara durgunluk veren kaçış olayında sesler üzerine odaya giden polisler, zanlının aşağıya atladığını fark etti. Bu sırada zanlı, düştüğü aracın üzerinden kalkarak kaçtı.

Yaşanan kaçış olayı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, suçu açıklanmayan zanlının yakalanıp tekrar karakola götürüldüğü öğrenildi.

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