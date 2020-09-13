Rusya o ülke için 50 milyon doz Kovid-19 aşısı hazırlıyor! Kasım ayında teslim edilecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 Ağustos tarihinde dünyanın ilk koronavirüs (Kovid-19) aşısı unvanını alan Sputnik V'yi tescil ettiklerini açıklamıştı. Rusya'da kullanılmaya başlanan bu aşıyla ilgili özellikle Avrupa ülkelerindeki bilim insanları temkinli yaklaşmış ve faz 3 çalışmalarının beklenmesi gerektiğini savunmuştu. Kovid-19'dan ABD ve Hindistan'ın ardından en çok etkilenen Brezilya ise çareyi Rusya'nın ürettiği aşıda buldu ve 50 milyon doz aşı sipariş etti. Rus yetkililer aşıların en geç kasım ayı içerisinde Brezilya'ya teslim edileceğini açıkladı. Yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 Ağustos tarihinde dünyanın ilk koronavirüs (Kovid-19) aşısı unvanını alan Sputnik V'yi tescil ettiklerini açıklamıştı.

Rusya'da kullanılmaya başlanan bu aşıyla ilgili özellikle Avrupa ülkelerindeki bilim insanları temkinli yaklaşmış ve faz 3 çalışmalarının beklenmesi gerektiğini savunmuştu.

BREZİLYA 50 MİLYON DOZ AŞI SİPARİŞ ETTİ

Kovid-19'dan ABD ve Hindistan'ın ardından en çok etkilenen Brezilya ise çareyi Rusya'nın ürettiği aşıda buldu ve 50 milyon doz aşı sipariş etti.

Rus yetkililer aşıların en geç kasım ayı içerisinde Brezilya'ya teslim edileceğini açıkladı. Yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.