Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan şartlı savaş bitirme çağrısı

Wagner'in ardından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da savaşı şartlı bitirme çağrısı yaptı. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Herson'a gitti. Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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