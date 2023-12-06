06 Aralık 2023, Çarşamba
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Rusya Devlet Başkanı Putin'den katil İsrail'e net mesaj: Filistin sadece Filistinlilerindir
Bebek katili Netanyahu Gazze’ye uyguladığı bombardımanlarla binlerce masumu katletti. Geçici ateşkesin ardından soykırıma kaldığı yerden devam eden katil İsrail ordusuna dünya çapında büyük tepkiler gelmeye devam ederken, bunlara bir örnek de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Putin yaptığı bir röportaj sırasında, "Filistin tarihsel olarak Filistinlilerindir." diyerek katil İsrail'e net bir mesaj verdi.