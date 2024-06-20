20 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Rusya Devlet Başkanı Putin Vietnam’da!

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.06.2024 01:44
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’daki temaslarının ardından 3 günlük Asya turunun ikinci durağı olan Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından uğurlanan Putin, Hanoi’de Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong tarafından karşılandı. Resmi törenle karşılanan Putin, konvoy eşliğinde havaalanından ayrıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya Devlet Başkanı Putin Vietnam’da!
Rusya Devlet Başkanı Putin Vietnam’da!
A haber İsrail Lübnan sınırında
A haber İsrail Lübnan sınırında
ABD yangın yeri! Binlerce kişi tahliye edildi
ABD yangın yeri! Binlerce kişi tahliye edildi
Kim Jong-un ve Putin’den baş başa görüşme
Kim Jong-un ve Putin'den baş başa görüşme
Putin, 24 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore’de!
Putin, 24 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore’de!
Başkan Erdoğan’dan kritik görüşme!
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi!
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi!
24 yıl sonra bir ilk
24 yıl sonra bir ilk
’Soykırım Kabinesi’nde ABD parmağı mı var?
'Soykırım Kabinesi'nde ABD parmağı mı var?
Mekke sokakları göle döndü A Haber o anları aktardı
Mekke sokakları göle döndü A Haber o anları aktardı
Tayland’da bayram namazına yoğun katılım
Tayland'da bayram namazına yoğun katılım
Biden yine dondu kaldı! Bu defa Obama kurtardı
Biden yine dondu kaldı! Bu defa Obama kurtardı
Daha Fazla Video Göster