20 Haziran 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Rusya Devlet Başkanı Putin Vietnam’da!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’daki temaslarının ardından 3 günlük Asya turunun ikinci durağı olan Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından uğurlanan Putin, Hanoi’de Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong tarafından karşılandı. Resmi törenle karşılanan Putin, konvoy eşliğinde havaalanından ayrıldı.