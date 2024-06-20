Rusya Devlet Başkanı Putin Vietnam’da!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’daki temaslarının ardından 3 günlük Asya turunun ikinci durağı olan Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından uğurlanan Putin, Hanoi’de Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong tarafından karşılandı. Resmi törenle karşılanan Putin, konvoy eşliğinde havaalanından ayrıldı.

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