Rus İHA’ları bu kez Romanya’da tespit edildi

Rus İHA'larının Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından gerginlik devam ediyor. Bu kez de Romanya hava sahasında Rus İHA'ları tespit edildi. Öte yandan Rusya, Belarus ile düzenlediği tatbikatta hipersonik füze fırlattı.

