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Rus heyeti, Ukrayna ihtilafını çözmeye odaklandıklarını söyledi

Rus heyeti, Ukrayna ihtilafını çözmeye odaklandıklarını söyledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.05.2025 20:01
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin barış görüşmeleri kapsamında İstanbul'da bir araya gelmeleri bekleniyor. Bu kapsamda İstanbul'a gelen Rus heyeti adına Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Rusya'nın İstanbul Konsolosluğu'nda açıklamada bulundu. Medinsky, müzakere heyetinin İstanbul'a hareketinden önce Putin'le yaptığı görüşmeye ilişkin detaylı bilgi verdi. İstanbul'daki Rus heyetinin gerekli tüm yetkinliklere sahip olduğunu, yapıcı çalışmalara ve Ukrayna ihtilafını çözmenin yollarını bulmaya odaklandıklarını söyleyen Medinskiy, "Biz müzakerelere İstanbul’da 2022’de Ukrayna tarafından bozulan barış görüşmelerinin devamı olarak bakıyoruz. Ukrayna ile müzakerelerdeki hedefimiz, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırarak uzun vadeli barışı sağlamak" dedi.
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Rus heyeti, Ukrayna ihtilafını çözmeye odaklandıklarını söyledi
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