Putin'den Trump ve Şi ile üçlü zirve hamlesi! Ukrayna savaşında gözler kasım ayında

ABD basınında yer alan haberlere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşının Moskova'nın çıkarlarına uygun koşullarda sona erdirilmesini hedefleyerek ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile üçlü zirve yapılmasını önerdi. Kasım ayında gerçekleştirilmesi gündeme gelen olası görüşmeye ilişkin henüz kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, diplomatik gelişmelerin ayrıntılarını aktardı.