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Putin 3’ncü kez ateşkes ilan etti: Başkan Erdoğan ile yarın görüşecek

Putin 3'ncü kez ateşkes ilan etti: Başkan Erdoğan ile yarın görüşecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.05.2025 02:15
Rusya lideri Vladimir Putin, yaptığı basın açıklamasında Ukrayna ile devam eden savaş için 3. kez ateşkes kararı aldıklarını belirtti. Putin savaşın kalıcı olarak sağlanmasına sıcak baktıklarını ifade ederken müzakerelerin 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını belirti. Putin yarın 3. ateşkes kararı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirecek.
Putin 3’ncü kez ateşkes ilan etti: Başkan Erdoğan ile yarın görüşecek
Putin 3’ncü kez ateşkes ilan etti: Başkan Erdoğan ile yarın görüşecek
Putin 3'ncü kez ateşkes ilan etti: Başkan Erdoğan ile yarın görüşecek
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