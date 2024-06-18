19 Haziran 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Putin, 24 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore’de!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore’ye geldi. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pyongyang’a ulaştı. Ziyaret, Kore Halk Cumhuriyeti Başkanı Kim Jong Un’un daveti üzerine gerçekleşti. Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un, Pyongyang Havaalanı’nda Vladimir Putin’i şahsen karşıladı” denildi. Putin ve Kim’in yarın bir araya geleceği, bazı anlaşmalar imzalayacağı ve ardından ortak basın toplantısı gerçekleştireceği aktarıldı.