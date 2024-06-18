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Putin, 24 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore’de!

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2024 23:03
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore’ye geldi. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pyongyang’a ulaştı. Ziyaret, Kore Halk Cumhuriyeti Başkanı Kim Jong Un’un daveti üzerine gerçekleşti. Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un, Pyongyang Havaalanı’nda Vladimir Putin’i şahsen karşıladı” denildi. Putin ve Kim’in yarın bir araya geleceği, bazı anlaşmalar imzalayacağı ve ardından ortak basın toplantısı gerçekleştireceği aktarıldı.
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