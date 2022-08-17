17 Ağustos 2022, Çarşamba
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Papa Francis'i korumakla görevli muhafız bayıldı
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Vatikan'da gerçekleştirilen haftalık konuşmasında, İsviçreli bir muhafız bayıldı. Bir Vatikan sözcüsü muhafızın "muhtemelen kan basıncının düşmesi sonucu bayıldığını" açıkladı.