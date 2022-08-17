17 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Papa Francis'i korumakla görevli muhafız bayıldı

Papa Francis'i korumakla görevli muhafız bayıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.08.2022 20:48
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Vatikan'da gerçekleştirilen haftalık konuşmasında, İsviçreli bir muhafız bayıldı. Bir Vatikan sözcüsü muhafızın "muhtemelen kan basıncının düşmesi sonucu bayıldığını" açıkladı.
Papa Francis’i korumakla görevli muhafız bayıldı
Papa Francis'i korumakla görevli muhafız bayıldı
Avrupa’da mülteci gerçeği
Avrupa'da mülteci gerçeği
Yanlışlıkla kasabayı satın aldı!
Yanlışlıkla kasabayı satın aldı!
Bulgaristan’daki orman yangını Edirne’ye dayandı!
Bulgaristan’daki orman yangını Edirne’ye dayandı!
Kırım’daki patlamalar ne anlama geliyor?
Kırım'daki patlamalar ne anlama geliyor?
Avrupa orman yangınlarını engelleyemiyor
Avrupa orman yangınlarını engelleyemiyor
Kırım’da ikinci patlama
Kırım'da ikinci patlama
İngiltere’de öğün atlama artıyor
İngiltere'de "öğün atlama" artıyor
6 aydır ortada yoktu! Karşılaştığı manzara ise...
6 aydır ortada yoktu! Karşılaştığı manzara ise...
Polislerin geldiğini görünce intihar etti
Polislerin geldiğini görünce intihar etti
Yunanistan’ın ölüm adası
Yunanistan’ın ölüm adası
Avrupa’da 500 yılın en şiddetli kuraklığı
Avrupa’da 500 yılın en şiddetli kuraklığı
Daha Fazla Video Göster