13 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Nepal'in yeni başbakanı Discord'da seçildi
Nepal’in yeni başbakanı Discord’da seçildi

Nepal'in yeni başbakanı Discord'da seçildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2025 21:56
Hükümetin kanlı protestolarla devrildiği Nepal, sıra dışı bir seçim sürecine sahne oldu. Sosyal medya yasaklarına karşı sokaklara dökülen sivil toplum kuruluşları, yeni başbakanı sosyal medyada yapılan oylamayla belirledi. Yolsuzluk karşıtı duruşuyla tanınan eski başyargıç Sushila Karki, ülkenin ilk kadın başbakanı olarak göreve başladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Nepal’in yeni başbakanı Discord’da seçildi
Yapay zeka devlet bakanı oldu
Yapay zeka devlet bakanı oldu
Nepal’in yeni başbakanı Discord’da seçildi
Nepal'in yeni başbakanı Discord'da seçildi
Mamdani’den tartışma yaratan çıkış!
Mamdani’den tartışma yaratan çıkış!
Modayla direnişi birleştiren tasarım!
Modayla direnişi birleştiren tasarım!
İran: Uranyum bombalanan tesisin altında kaldı
İran: Uranyum bombalanan tesisin altında kaldı
Trump’ın suikast korkusu!
Trump’ın suikast korkusu!
İsrail Gazze’de okulu bombaladı!
İsrail Gazze'de okulu bombaladı!
Nepal’in yeni başbakanı sosyal medyadan seçildi!
Nepal'in yeni başbakanı sosyal medyadan seçildi!
Kamçatka bölgesinde 7,4’lük deprem!
Kamçatka bölgesinde 7,4'lük deprem!
NATO’dan doğu gözcüsü operasyonu!
NATO’dan “doğu gözcüsü” operasyonu!
Körfez ülkeleri timsah gözyaşı mı döküyor?
Körfez ülkeleri timsah gözyaşı mı döküyor?
İsrail Gazze’de okulu bombaladı!
İsrail Gazze’de okulu bombaladı!
Daha Fazla Video Göster