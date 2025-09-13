Nepal’in yeni başbakanı Discord’da seçildi

Hükümetin kanlı protestolarla devrildiği Nepal, sıra dışı bir seçim sürecine sahne oldu. Sosyal medya yasaklarına karşı sokaklara dökülen sivil toplum kuruluşları, yeni başbakanı sosyal medyada yapılan oylamayla belirledi. Yolsuzluk karşıtı duruşuyla tanınan eski başyargıç Sushila Karki, ülkenin ilk kadın başbakanı olarak göreve başladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN